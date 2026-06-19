Четверо молодых игроков «Спартака» перешли в хабаровский «Амур»

Хабаровский клуб совершил обмен с московским «Спартаком», в результате которого на берега Амура отправились два молодых нападающих Константин Лукин и Федор Храпов, а также атакующий защитник Дмитрий Костенко. Все они, по мнению руководства «тигров», созрели для перехода на уровень КХЛ и смогут помочь «Амуру» в предстоящем сезоне. Так, Дмитрий Костенко выступал в ВХЛ за такие клубы, как «Лада» (Тольятти), «Югра» (Ханты-Мансийск) и «Химик» (Воскресенск), а также поиграл за клуб «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) в КХЛ и провел сезон в Словакии, выступая за местный клуб «Нитра». Федор Храпов играл в МХЛ в «молодежке» столичного «Спартака», а также выступал в ВХЛ за воскресенский «Химик» и «Металлург» из Новокузнецка. В свою очередь, Константин Лукин начинал свой путь в хоккее в Челябинске, пройдя от «молодежки» до главной команды в КХЛ, а также выступал за клуб «Металлург» из Жлобина в белорусской Экстралиге и за воскресенский «Химик» в ВХЛ. Все они теперь будут играть за «Амур», а «Спартак» получил за своих уже бывших игроков денежную компенсацию. Помимо этого, «Спартак» отдал в аренду в «Амур» нападающего Максима Кровякова — одного из лучших центральных нападающих ВХЛ. Он играл в системе санкт-петербургского СКА в МХЛ и ВХЛ, а также выступал в воскресенском «Химике» в ВХЛ. На уровне КХЛ форвард провел 47 матчей за московский «Спартак» и санкт-петербургский СКА.