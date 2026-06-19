Хабаровчане смогут бесплатно получить цифровую специальность в «Школе 21»

В Хабаровске начался прием заявок в школу цифровых технологий «Школа 21» от Сбера, где любой житель края старше 18 лет сможет получить одну из цифровых профессий. Первый отбор планируют провести 31 августа 2026 года. 1 сентября площадка откроется на базе Тихоокеанского государственного университета. «Открытие школы — значимый шаг для Хабаровского края. Мы благодарим Сбер за содействие в закупке IT-оборудования. Со своей стороны, правительство региона выделило субсидию в объеме 300 млн рублей на оснащение школы. Мы создаем условия, чтобы наши жители могли получать знания на высоком уровне, не уезжая из родного края», — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин. Для участия необходимо подать заявку на сайте «Школы 21», записаться на встречи с командой и пройти отборочный 26-дневный «бассейн», где кандидаты будут писать код, разрабатывать игровые проекты и работать в группах и индивидуально. Лучшие попадут на основное обучение, которое продлится от 9 месяцев до 2 лет. Программа включает трехмесячную стажировку в IT-компании с возможностью дальнейшего трудоустройства. Разработческие направления программы включают в себя языки программирования и создание компьютерных игр. Неразработческие — кибербезопасность, аналитику данных, системный и бизнес-анализ. В рамках программы доступно 21 направление.