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300 тысяч и поездка в Тамбов: назван лучший механизатор в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на базе Хорского агропромышленного техникума состоялся Всероссийский конкурс «Лучший по профессии», в рамках которого впервые была введена номинация «Механизатор». В состязании участвовали 6 механизаторов края. Конкурсанты продемонстрировали теоретические знания и навыки фигурного вождения. Лучшим стал Кирилл Ревоненко из района имени Лазо. Победитель получит 300 тысяч рублей и представит край на федеральном этапе.

В Хабаровском крае на базе Хорского агропромышленного техникума состоялся Всероссийский конкурс «Лучший по профессии», в рамках которого впервые была введена номинация «Механизатор». В состязании участвовали 6 механизаторов края. Конкурсанты продемонстрировали теоретические знания и навыки фигурного вождения. Лучшим стал Кирилл Ревоненко из района имени Лазо. Победитель получит 300 тысяч рублей и представит край на федеральном этапе конкурса в Тамбове. Источник: пресс-служба комитета по труду и занятости населения края.