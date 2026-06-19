300 тысяч и поездка в Тамбов: назван лучший механизатор в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на базе Хорского агропромышленного техникума состоялся Всероссийский конкурс «Лучший по профессии», в рамках которого впервые была введена номинация «Механизатор». В состязании участвовали 6 механизаторов края. Конкурсанты продемонстрировали теоретические знания и навыки фигурного вождения. Лучшим стал Кирилл Ревоненко из района имени Лазо. Победитель получит 300 тысяч рублей и представит край на федеральном этапе конкурса в Тамбове. Источник: пресс-служба комитета по труду и занятости населения края.