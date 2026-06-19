В красноярском Мичуринском начали строить новую дорогу

Также подрядчик установит опоры освещения, скамейки и урны. Территорию благоустроят, там появятся газоны, лиственницы, яблони, сирень и акация. На время строительства вдоль существующей дороги отсыпят временный проезд к улице Кутузова. Завершить объект планируют к концу 2027 года. Параллельно на территории строят коллектор ливневой канализации. Эти работы выполняются в рамках технологического присоединения по заказу управления капитального строительства.