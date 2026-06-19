В красноярском Мичуринском начали строить новую дорогу

В микрорайоне Мичуринском в Красноярске началось строительство новой дороги. Об этом сообщили в администрации города.
Сейчас подрядчик выполняет геодезические работы, закрепляет на местности границы будущего объекта и готовит строительную площадку. Новая дорога длиной 628,8 м свяжет улицы Волжскую и Кутузова. Она будет двухполосной, шириной 7 метров, с тротуарами по обеим сторонам, четырьмя пешеходными переходами и светофорами.
Также подрядчик установит опоры освещения, скамейки и урны. Территорию благоустроят, там появятся газоны, лиственницы, яблони, сирень и акация. На время строительства вдоль существующей дороги отсыпят временный проезд к улице Кутузова. Завершить объект планируют к концу 2027 года. Параллельно на территории строят коллектор ливневой канализации. Эти работы выполняются в рамках технологического присоединения по заказу управления капитального строительства.
«Новая дорога станет первым этапом развития улично-дорожной сети в молодом микрорайоне Мичуринский. Она обеспечит комфортный подъездной путь к новой школе на 1280 мест, строительство которой завершится к 2027 году, а также обеспечит комфортный выезд для жителей в сторону Волжской», рассказал заместитель главы города и руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.
Вторым этапом станет строительство дороги от дома на Апрельской, 5и к улице Аральской. Сейчас для этого готовят техническое задание на проектирование.