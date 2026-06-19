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История с €7,8 млн закончилась сроком: суд Кипра приговорил украинку

Суд на Кипре приговорил 32-летнюю гражданку Украины к 20 месяцам лишения свободы по делу о предоставлении недостоверных сведений при декларировании крупных сумм наличных денег.

Суд на Кипре приговорил 32-летнюю гражданку Украины к 20 месяцам лишения свободы по делу о предоставлении недостоверных сведений при декларировании крупных сумм наличных денег. Об этом сообщает Cyprus Mail.

По данным издания, следствие установило, что в период с августа 2023 года по март 2024 года женщина 20 раз въезжала на территорию Кипра и ввезла в общей сложности €7 769 300 наличными.

Расследование началось после обращения самой женщины в правоохранительные органы. В марте 2024 года она сообщила о похищении €420 тыс. в Лимасоле. После этого власти приступили к проверке перемещения крупных сумм через аэропорт Ларнаки.

В ходе разбирательства суд признал украинку виновной в предоставлении ложной информации таможенным органам. Вместе с тем обвинения в отмывании денег были сняты, поскольку прокуратура не смогла доказать преступное происхождение средств.

По тому же делу проходил 43-летний гражданин Украины. Он также был оправдан по обвинениям, связанным с легализацией денежных средств.

При определении наказания суд учёл ряд смягчающих обстоятельств. Среди них — факт декларирования наличных при въезде в страну, а также наличие у осужденной двух несовершеннолетних детей.

Вынесенный приговор касается исключительно эпизодов, связанных с предоставлением недостоверных сведений при перемещении денежных средств через границу. Обвинения, касавшиеся возможного отмывания денег, в рамках данного дела подтверждения в суде не получили.

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