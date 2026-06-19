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Сборная Канады разгромила Катар со счётом 6:0 во втором туре ЧМ-2026

Сборная Канады разгромила команду Катара со счётом 6:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Ванкувере.

Главным героем матча стал Джонатан Дэвид, оформивший хет-трик. Ещё по голу забили Кайл Ларин и Натан Салиба, а защитник катарцев Мохаммад аль-Маннаи отметился автоголом.

Катар завершал встречу вдевятером. В первом тайме был удалён Хомам аль-Амин, а после перерыва прямую красную карточку получил Ассим Модибо, который нанёс тяжёлую травму полузащитнику канадцев Исмаэлю Коне.

Победа позволила канадцам набрать четыре очка и выйти на первое место в группе B. Столько же очков у Швейцарии, которая ранее обыграла Боснию и Герцеговину.

Напомним, матч был омрачён тяжёлой травмой полузащитника сборной Канады. После жёсткого фола со стороны Ассима Модибо Коне получил перелом берцовой кости и покинул поле на носилках.

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