«Без сожалений»: Жумагулов сделал заявление о завершении карьеры

Мысли о своем будущем в профессиональном спорте боец озвучил в соцсети Х. «Жако» написал, что все еще хочет вернуться в UFC.
«Я уже был в UFC. Я снова пробился на вершину и доказал, что по-прежнему принадлежу к числу лучших. Если возвращение в UFC не входит в мое будущее, то я всерьез задумаюсь о завершении карьеры. Без сожалений. Я отдал этой игре все», — написал боец.
Напомним, недавно в Братиславе Жумагулов встретился с бразильцем Игором Северино — казахстанец планировал завоевать второй пояс.
Поединок досрочно завершился во втором раунде и был признан несостоявшимся, так как соперник ударил Жалгаса в пах.