«Без сожалений»: Жумагулов сделал заявление о завершении карьеры

«Я уже был в UFC. Я снова пробился на вершину и доказал, что по-прежнему принадлежу к числу лучших. Если возвращение в UFC не входит в мое будущее, то я всерьез задумаюсь о завершении карьеры. Без сожалений. Я отдал этой игре все», — написал боец.