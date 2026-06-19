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«Без сожалений»: Жумагулов сделал заявление о завершении карьеры

Чемпион лиги Oktagon, известный казахстанский боец Жалгас Жумагулов высказался о скором возможном завершении карьеры, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Мысли о своем будущем в профессиональном спорте боец озвучил в соцсети Х. «Жако» написал, что все еще хочет вернуться в UFC.

«Я уже был в UFC. Я снова пробился на вершину и доказал, что по-прежнему принадлежу к числу лучших. Если возвращение в UFC не входит в мое будущее, то я всерьез задумаюсь о завершении карьеры. Без сожалений. Я отдал этой игре все», — написал боец.

Напомним, недавно в Братиславе Жумагулов встретился с бразильцем Игором Северино — казахстанец планировал завоевать второй пояс.

Поединок досрочно завершился во втором раунде и был признан несостоявшимся, так как соперник ударил Жалгаса в пах.