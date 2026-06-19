Полмиллиона просмотров за пару дней: Каневский стал мемом в Южной Корее

Леонид Каневский, ведущий программы «Следствие вели…», стал звездой интернета. Все началось 4 июня 2026 года: художница Ким Хеен опубликовала в соцсети X рисунок с изображением актера — тот кусает огромную буханку хлеба. Работа в собственном стиле художницы, основанная на популярном фотомеме, за пару дней набрала более 500 тысяч просмотров. На следующий день автор выложила еще один рисунок с Каневским. Тренд подхватили другие иллюстраторы: появились версии в стиле аниме (с подписью KANEV), комиксы и десятки набросков. В обсуждении поста приняли участие многочисленные русскоязычные пользователи. Источник dajai_yusanmu, dajai_yusanmu и korotsr (соцсеть Х).