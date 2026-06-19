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Полмиллиона просмотров за пару дней: Каневский стал мемом в Южной Корее

Леонид Каневский, ведущий программы «Следствие вели…», стал звездой интернета. Все началось 4 июня 2026 года: художница Ким Хеен опубликовала в соцсети X рисунок с изображением актера — тот кусает огромную буханку хлеба. Работа в собственном стиле художницы, основанная на популярном фотомеме, за пару дней набрала более 500 тысяч просмотров. На следующий день автор выложила еще.

Леонид Каневский, ведущий программы «Следствие вели…», стал звездой интернета. Все началось 4 июня 2026 года: художница Ким Хеен опубликовала в соцсети X рисунок с изображением актера — тот кусает огромную буханку хлеба. Работа в собственном стиле художницы, основанная на популярном фотомеме, за пару дней набрала более 500 тысяч просмотров. На следующий день автор выложила еще один рисунок с Каневским. Тренд подхватили другие иллюстраторы: появились версии в стиле аниме (с подписью KANEV), комиксы и десятки набросков. В обсуждении поста приняли участие многочисленные русскоязычные пользователи. Источник dajai_yusanmu, dajai_yusanmu и korotsr (соцсеть Х).