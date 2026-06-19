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В селе Матвеевка Хабаровского края сгорел гараж и обгорела теплица на частном подворье

Пожар в Матвеевке Хабаровского края тушили больше часа, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло, однако пожарным пришлось ликвидировать 15 техногенных возгораний. Одно из них случилось в селе Матвеевка. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в МЧС (Министерстве по чрезвычайным ситуациям) России по Хабаровскому краю, на улице Запрудной загорелась частная постройка. Огонь охватил деревянный гараж и перекинулся на пристроенную к нему теплицу. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Борьба с пламенем заняла у огнеборцев 1 час 10 минут. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания сейчас устанавливают дознаватели МЧС России.

Всего за сутки подразделения пожарной охраны реагировали на 15 техногенных пожаров, семь из которых произошли в жилом секторе. На всей территории Хабаровского края продолжает действовать особый противопожарный режим. Пожарные и спасательные подразделения также четыре раза привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На туристических маршрутах региона зарегистрировано пять групп общей численностью 47 человек, из которых 17 — дети. Сегодня в Хабаровске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит плюс 23−25 градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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