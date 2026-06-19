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ЛДПР призвала создать единый госорган по лекарственной политике

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что такое ведомство обеспечило бы выработку решений от разработки препаратов до их регистрации и производства.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. ЛДПР предлагает создать единый государственный орган, который будет координировать разработку, производство и закупку лекарств в России. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) в преддверии организованного ЛДПР Всероссийского форума пациентов.

По его словам, Россия по-прежнему существенно зависит от импорта лекарств и фармацевтических субстанций, а отечественная отрасль нуждается в технологическом развитии.

«Нужно назначить единый государственный орган по координации лекарственной политики, который бы обеспечил выработку решений, начиная от разработки лекарственного препарата, его экспериментальных и клинических исследований до регистрации, производства и закупки государственной системой здравоохранения», — сказал Леонов.

Он отметил, что такой подход позволит координировать всю цепочку создания лекарств и ориентировать отрасль на выпуск востребованных и конкурентоспособных препаратов.

По мнению парламентария, одной из ключевых задач государства должна стать поддержка строительства современных фармацевтических предприятий и развитие собственного производства активных фармацевтических субстанций.

О форуме.

Организованный ЛДПР Всероссийский форум пациентов пройдет в Москве 19 июня. Площадка объединит пациентов, врачей, юристов, представителей общественных организаций и экспертов для обсуждения наиболее острых проблем российского здравоохранения. В центре внимания — доступность медицинской помощи, обеспечение льготными лекарствами, соблюдение прав пациентов и развитие медицинской инфраструктуры. По итогам форума планируется сформировать предложения по совершенствованию законодательства в сфере здравоохранения.

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