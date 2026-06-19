Мошенники начали обманывать россиян предложениями заменить домофон: в чем суть аферы

Мошенники звонят россиянам якобы от лица управляющих компаний, обещают новые ключи от домофона и выманивают код для взлома «Госуслуг». Об этом предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов для РИА Новости.