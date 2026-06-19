Эксперт Медведникова рассказала о пенсии артистов балета

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Право на досрочную пенсию есть у артистов балета, на заслуженный отдых они могут уйти после 15−20 лет трудового стажа. Об этом сообщила ТАСС кандидат географических наук, младший научный сотрудник Центра пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии Дарина Медведникова.
«Артисты балета имеют право на досрочный выход на пенсию, если стаж их творческой работы составляет 15 лет при исполнении ими сольных партий, либо 20 лет, если они сольные партии не исполняли», — сказала Медведникова.
Она также подчеркнула, что важно еще набрать не мене 30 пенсионных коэффициентов. Получить первую пенсионную выплату можно только спустя пять лет после достижения порогового стажа.
Ранее сообщалось, что заработная плата опытных артистов балета в регионах России в среднем может составлять 70−80 тыс. рублей, в ведущих театрах страны — сотни тысяч.