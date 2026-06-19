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В США найден мертвым 29-летний продюсер рэперов Drake и Travis Scott

Американский продюсер Тэй Кит ушел из жизни в возрасте 29 лет.

Источник: Аргументы и факты

Скончался американский продюсер Тэй Кит, известный по сотрудничеству с такими артистами, как Дрейк и Трэвис Скотт, сообщает полиция города Нэшвилл. Юный талант, родившийся под именем Брайтавийус Чемберс, ушел из жизни в возрасте 29 лет.

Согласно официальному заявлению правоохранительных органов, тело музыканта было обнаружено в его собственной квартире. Никаких признаков насильственной смерти не выявлено. В настоящее время проводится экспертиза, результаты которой помогут установить точную причину смерти.

Кит начал свою карьеру еще подростком, а широкую известность получил после работы над треком Sicko Mode Трэвиса Скотта. Эта композиция стала одним из самых успешных рэп-хитов 2018 года и принесла продюсеру номинацию на премию «Грэмми».

За время своей профессиональной деятельности Тэй Кит принимал участие в создании 11 композиций, вошедших в топ-10 чарта Billboard, а также четырех хитов, которые занимали первое место в этом престижном рейтинге.

Ранее также сообщалось, что американский певец Оливер Три погиб при столкновении вертолетов в Рио-де-Жанейро.

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