В США найден мертвым 29-летний продюсер рэперов Drake и Travis Scott

Скончался американский продюсер Тэй Кит, известный по сотрудничеству с такими артистами, как Дрейк и Трэвис Скотт, сообщает полиция города Нэшвилл. Юный талант, родившийся под именем Брайтавийус Чемберс, ушел из жизни в возрасте 29 лет.
Согласно официальному заявлению правоохранительных органов, тело музыканта было обнаружено в его собственной квартире. Никаких признаков насильственной смерти не выявлено. В настоящее время проводится экспертиза, результаты которой помогут установить точную причину смерти.
Кит начал свою карьеру еще подростком, а широкую известность получил после работы над треком Sicko Mode Трэвиса Скотта. Эта композиция стала одним из самых успешных рэп-хитов 2018 года и принесла продюсеру номинацию на премию «Грэмми».
За время своей профессиональной деятельности Тэй Кит принимал участие в создании 11 композиций, вошедших в топ-10 чарта Billboard, а также четырех хитов, которые занимали первое место в этом престижном рейтинге.
Ранее также сообщалось, что американский певец Оливер Три погиб при столкновении вертолетов в Рио-де-Жанейро.