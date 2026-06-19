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Рютте отказался комментировать заявление США о сокращении взносов в НАТО

Генсек НАТО не ответил на вопрос о «коллективном наказании» союзников США.

Источник: Комсомольская правда

Генсек НАТО Марк Рютте уклонился от ответа на вопрос журналистов о том, считает ли он «коллективным наказанием» союзников ЕС возможное сокращение взносов США в альянс в случае, если отдельные страны не увеличат оборонные расходы.

Во время пресс-конференции по итогам заседания министров обороны НАТО журналисты поинтересовались, согласен ли Рютте с такой политикой и возражает ли он против подобного подхода.

«Я не собираюсь комментировать все заявления, которые сегодня прозвучали. Мы напряженно работаем над тем, чтобы весь альянс выполнял решения, принятые в Гааге», — сказал генсек.

Рютте отметил, что некоторые страны НАТО уже опережают график увеличения оборонных расходов, назвав среди них Германию, Польшу и государства Балтии.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от союзников увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. В противном случае он пригрозил пересмотреть участие Америки в альянсе. Тогда же ряд стран выразили сомнение в достижимости этого показателя.

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