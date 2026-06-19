Вузы Хабаровского края начнут приём документов от абитуриентов с 20 июня

Приемная кампания стартует в Хабаровском крае уже на этой неделе, 20 июня. Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», некоторые правила в этом году были обновлены.
Среди некоторых новшеств — «День тишины», то есть теперь в день публикации приказов о зачислении абитуриенты не смогут отозвать или изменить согласие на поступление. Также с этого года физику включили в перечень обязательных вступительных испытаний для некоторых специальностей — раньше выпускники могли выбирать между физикой и информатикой.
Теперь выпускники колледжей будут сдавать внутренние экзамены, только если продолжают обучение по профилю. Если они решат освоить в вузе новую профессию, им нужно будет сдавать ЕГЭ и проходить по конкурсу вместе с остальными абитуриентами.
Изменился и порядок распределения и назначения целевых квот. Теперь устанавливается не процентное соотношение, а конкретное количество мест, заказчики целевого обучения, вузы, формы обучения и образовательные программы.
Что касается подачи документов в высшие учебные заведения, то для абитуриентов доступны три способа: воспользоваться сервисом «Поступление в вуз онлайн», принести документы в вуз лично или отправить их по почте.
Абитуриент может выбрать до пяти вузов и пяти специальностей в каждом из них. При подаче заявления необходимо указать приоритетность направления.
Для поступающих на бакалавриат и специалитет важно уложиться в сроки: прием документов стартует с 20 июня, а завершится не позднее 20 июля — для поступающих с прохождением вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно; 25 июля — для поступающих без прохождения вступительных испытаний. Публикация конкурсных списков на бюджетные места на основном этапе —27 июля.
Окончание приема согласий от поступающих с приоритетным правом зачисления значится на 1 августа и 3 августа публикуются приказы о об их зачислении. Окончание приема согласий на основном этапе зачисления—5 августа, а 7 августа — публикация приказов о зачислении на основном этапе.