Вузы Хабаровского края начнут приём документов от абитуриентов с 20 июня

Среди некоторых новшеств — «День тишины», то есть теперь в день публикации приказов о зачислении абитуриенты не смогут отозвать или изменить согласие на поступление. Также с этого года физику включили в перечень обязательных вступительных испытаний для некоторых специальностей — раньше выпускники могли выбирать между физикой и информатикой.