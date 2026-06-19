В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за услуги психолога

Депутаты Госдумы предложили разрешить россиянам получать социальный налоговый вычет за консультации психологов, которые работают не в медицинских организациях. Соответствующий законопроект направили на заключение в правительство РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Авторы инициативы отмечают, что сейчас вычет можно получить за помощь медицинского психолога в медорганизации. При этом многие россияне обращаются к психологам-консультантам, которые работают в организациях, у индивидуальных предпринимателей или как физлица.
В результате, по мнению депутатов, возникает правовой пробел. Человек, оплативший консультацию квалифицированного психолога вне медицинской организации, не может вернуть часть расходов через налоговый вычет. Парламентарии считают, что принятие законопроекта сделает психологическую помощь доступнее для граждан, которые оплачивают такие услуги самостоятельно.
Также инициатива, по мнению авторов, поможет развитию легального рынка психологических услуг.