На контрабанде рогов сайгака за границу попался житель Хабаровска

Как было установлено, 47-летний мужчина, работая водителем пассажирского автобуса и осуществляя перевозки туристов за границу, в сентябре 2024 года решил вывезти 754 рога сайгака за пределы России. При этом сайгак занесен в Красную книгу России, это охраняемое и особо ценное животное. В Бикинском округе мужчину остановили сотрудники таможни. В итоге суд, рассматривавший дело, признал хабаровчанина виновным и назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, его мобильные телефоны были изъяты в доход государства.