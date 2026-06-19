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На контрабанде рогов сайгака за границу попался житель Хабаровска

Как было установлено, 47-летний мужчина, работая водителем пассажирского автобуса и осуществляя перевозки туристов за границу, в сентябре 2024 года решил вывезти 754 рога сайгака за пределы России. При этом сайгак занесен в Красную книгу России, это охраняемое и особо ценное животное. В Бикинском округе мужчину остановили сотрудники таможни. В итоге суд, рассматривавший дело, признал хабаровчанина.

Как было установлено, 47-летний мужчина, работая водителем пассажирского автобуса и осуществляя перевозки туристов за границу, в сентябре 2024 года решил вывезти 754 рога сайгака за пределы России. При этом сайгак занесен в Красную книгу России, это охраняемое и особо ценное животное. В Бикинском округе мужчину остановили сотрудники таможни. В итоге суд, рассматривавший дело, признал хабаровчанина виновным и назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, его мобильные телефоны были изъяты в доход государства.