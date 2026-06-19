Хабаровские кадеты прошли учебные сборы по основам военной службы

Кадеты школы № 1 в Хабаровске прошли учебные сборы по основам военной службы. Участниками сборов стали 80 школьников 6−8 и 10-х классов. После прохождения медосмотра они в течение 10 дней жили в воинской части, закрепленной за образовательной организацией, по расписанию, максимально приближенному к армейскому. «Пусть этот опыт закалит ваш характер, поможет выбрать жизненный путь и навсегда останется в памяти как яркое событие юности. Берегите друг друга и возвращайтесь домой повзрослевшими, сильными и уверенными в себе людьми», — обратился к участникам учебных сборов вице-губернатор Артем Мельников. Занятия вели учителя, инструкторы центра «Воин» и военнослужащие. В программу сборов вошли строевая и огневая подготовка, инженерное дело, военно-медицинская подготовка и другие дисциплины. Также кадеты участвовали в эстафетах, преодолевали полосы препятствий и встретились с военнослужащими-срочниками.