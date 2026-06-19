Все матчи этого турнира проходят на стадионе хабаровской детской футбольной академии «Искра». Участниками такого турнира, который проходит впервые на Дальнем Востоке, стали 18 лучших команд из пяти дальневосточных городов — Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Уссурийска и Комсомольска-на-Амуре. В Летней футбольной лиге участвуют игроки трех возрастных групп — 2014, 2015 и 2016 годов рождения. Каждая команда сыграет по шесть выездных туров друг с другом. Соревнования продлятся до осени. Первый круг турнира уже подошел к концу, и все хабаровские команды являются одними из лидеров на данный момент. Так, среди игроков 2014 года первое место занимает «Искра», а второе — «СКА-Хабаровск». Среди игроков 2015 года пока лидирует благовещенский «Олимп», но совсем немного отстает от него «СШОР-Спартак» из Комсомольска-на-Амуре. А среди игроков 2016 года первое место занимает благовещенское «Динамо», на втором месте находится «Искра» из Хабаровска.
Летняя футбольная лига ДФО собрала в Хабаровске 18 лучших детских команд
Все матчи этого турнира проходят на стадионе хабаровской детской футбольной академии «Искра». Участниками такого турнира, который проходит впервые на Дальнем Востоке, стали 18 лучших команд из пяти дальневосточных городов — Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Уссурийска и Комсомольска-на-Амуре. В Летней футбольной лиге участвуют игроки трех возрастных групп — 2014, 2015 и 2016 годов рождения. Каждая команда сыграет.