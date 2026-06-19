Минниханов пообещал решить проблему дефицита врачей в Татарстане

В разговоре с президентом глава Татарстана не стал называть точное количество врачей в республике, отметив, что «эта тема на контроле». «Мы сейчас в районах проводим балансовые комиссии, будем или со стороны приглашать. Вы правильно зацепили нас за слабое место», — добавил господин Минниханов (цитата по сайту Кремля). Он также уточнил, что «такой вопрос есть», и пообещал «поправить» его.