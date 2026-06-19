Диетолог посоветовал не есть одни и те же суши из-за риска дисбаланса питания

— Если есть все время один и тот же вид нэта (ингредиенты для суши), питание тоже будет смещаться в одну сторону. Кроме того, если постоянно есть один и тот же вид нэта и вдруг этот продукт окажется чем-то загрязнен, ущерб будет больше, — пояснил эксперт.