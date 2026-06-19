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Комсомольские спасатели МЧС России подтвердили свой профессионализм

На учениях спасатели показали, как они могут деблокировать пострадавших из-под завалов, спасать с высоты и оказать первую помощь.

Источник: AmurMedia

Поисково-спасательный отряд (г. Комсомольск-на-Амуре) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю прошел аттестацию на право ведения поисково-спасательных работ. Согласно требованиям федерального законодательства раз в три года такой экзамен проходит каждое аварийно-спасательное формирование, занимающееся данным видом работ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«Комиссия проверила порядок несения дежурства и приема вызовов, материально-техническое оснащение отряда, его укомплектованность необходимым снаряжением, оборудованием и имуществом для выполнения задач по предназначению», — говорится в сообщении.

Также свои навыки и уровень подготовки спасатели МЧС России продемонстрировали во время ликвидации последствий условных происшествий, где требовалась помощь пострадавшим при деблокировании из-под обрушившейся конструкции, спасение с высоты, оказание первой помощи и психологической поддержки. Профессионалы показали свою ловкость, физическую силу и выносливость, умения использовать аварийно-спасательный инструмент и альпинистское снаряжение, подручные средства для спасения людей.

Как итог, получена положительная оценка, и поисково-спасательный отряд МЧС России подтвердил свою высокую квалификацию и готовность незамедлительно прийти на помощь и выполнить необходимые аварийно-спасательные работы.

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