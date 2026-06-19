В 29 лет умер Тэй Кит, продюсер Дрейка и Трэвиса Скотта

Ранее KP.RU сообщал о смерти американского певца и комика Оливера Три. Он погиб в результате авиакатастрофы, произошедшей в Рио-де-Жанейро. В небе над городом столкнулись два вертолета, в одном из которых находился исполнитель. Оливеру было 32 года.