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В 29 лет умер Тэй Кит, продюсер Дрейка и Трэвиса Скотта

Продюсер Дрейка и Трэвиса Скотта умер в возрасте 29 лет в своем доме в США.

Источник: Комсомольская правда

Умер Тэй Кит, американский музыкальный продюсер, известный по сотрудничеству с рэперами Трэвисом Скоттом и Дрейком. Ему было 29 лет. Об этом сообщила полиция США.

«Признаков насильственной смерти в деле о смерти 29-летнего Брайтавиуса Чемберса, также известного как номинированный на премию “Грэмми” музыкальный продюсер Тэй Кит, не обнаружено», — говорится в заявлении.

Правоохранители уточнили, что тело Кита было обнаружено 18 июня днем в собственной квартире. Причина смерти будет установлена после завершения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее KP.RU сообщал о смерти американского певца и комика Оливера Три. Он погиб в результате авиакатастрофы, произошедшей в Рио-де-Жанейро. В небе над городом столкнулись два вертолета, в одном из которых находился исполнитель. Оливеру было 32 года.

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