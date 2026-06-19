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На острове Отдыха в Красноярске открылся панорамный падел-корт

В Красноярске на острове Отдыха открылся новый панорамный падел-корт.

В Красноярске на острове Отдыха открылся новый панорамный падел-корт. Об этом сообщили в министерстве спорта Красноярского края.

Спортивная площадка расположена под открытым небом. Она будет работать ориентировочно до конца октября, сроки зависят от погоды. На корте планируют проводить соревнования, тренировки и мастер-классы. Заниматься смогут не только спортсмены, но и все желающие.

В честь открытия прошел «Кубок Красноярского колледжа олимпийского резерва по паделу». В турнире участвовала 21 команда, среди них профессионалы и любители. Победителей и призеров наградили медалями, грамотами и подарочными сертификатами. Директор Красноярского колледжа олимпийского резерва Сергей Веневцев отметил, что падел в городе активно развивается, а новый корт должен стать местом притяжения для любителей этого вида спорта.