Башкирия вошла в число наиболее востребованных регионов для переезда москвичей

Башкирия заняла 10-е место среди регионов России, наиболее популярных у жителей Москвы для переезда, сообщает «Ъ-Недвижимость» со ссылкой на ЦИАН. На республику, подсчитали аналитики, пришлось 2,18% спроса жителей столицы, намеревающихся релоцироваться за ее пределы.