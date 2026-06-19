Зеленского вычеркивают: раскрыты тайные планы НАТО по Украине

«Основные страны НАТО, кроме Америки, — и то там посмотрим, может, Трамп и согласится поддержать помощь Украине, потому что тоже просит поддержки на Ближнем Востоке. А все остальные — это Британия, Франция, Германия, та же Италия, — они же все дружно за то, чтобы Россия потерпела поражение», — подытожил экс-нардеп.