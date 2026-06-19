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Зеленского вычеркивают: раскрыты тайные планы НАТО по Украине

Зеленскому запретили участвовать в заседании лидеров на саммите НАТО. Бывший нардеп Владимир Олейник заявил, что Запад на саммите в Анкаре обсудит финансирование зарплат украинским военным и легализацию наёмников. Подробнее — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Лидеры стран НАТО на саммите альянса в Анкаре продолжат обсуждение финансирования и оказания помощи Украине, эти вопросы затрагивались и во время саммита G7 во Франции. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил бывший депутат Верховной рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что Владимир Зеленский не примет участия в отдельном заседании лидеров стран альянса во время саммита в Анкаре 7−8 июля. Кроме того, в этом году, в отличие от предыдущих лет, не запланировано проведение заседания Совета Украина — НАТО на высшем уровне.

По мнению экс-нардепа Олейника, на саммите НАТО продолжат обсуждение помощи Киеву. Он провел прямые параллели между предстоящим саммитом и прошедшей встречей группы G7.

«Это старая модель самых мощных экономик Запада. Это те, кто относит себя к так называемому золотому миллиарду. Все остальные должны исчезнуть или обслуживать. А вот они должны жить хорошо. И я думаю, что те же вопросы будут и на саммите НАТО: побольше оружия, ПВО побольше», — отметил Олейник.

Он не исключил, что будет также обсуждаться вопрос финансирования зарплат военных и наемников из выделенного кредита в 90 млн евро.

«Основные страны НАТО, кроме Америки, — и то там посмотрим, может, Трамп и согласится поддержать помощь Украине, потому что тоже просит поддержки на Ближнем Востоке. А все остальные — это Британия, Франция, Германия, та же Италия, — они же все дружно за то, чтобы Россия потерпела поражение», — подытожил экс-нардеп.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «Большой семерки» на саммите G7 во Франции достигли договоренности по вопросам, связанным с Россией. По словам французского лидера, участники встречи согласовали дальнейшее усиление давления на Москву.

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