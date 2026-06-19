В Хабаровске стартовал региональный этап Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО 2026»

В Хабаровске на площадке Краевого центра единоборств 19 июня стартовал региональный этап V открытого Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО 2026». Отборочные состязания собрали как профессионалов, так и любителей старше 18 лет, а для школьников от 14 до 17 лет организован специальный зачёт. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
С приветственным словом к участникам обратился вице-губернатор Хабаровского края Артём Мельников.
— Сегодня мы собрались здесь не просто для спортивных состязаний — мы отмечаем торжество силы духа, воли к победе и любви к здоровому образу жизни. Вы — те, кто готов бросить вызов самому себе, преодолеть собственные границы и показать, на что действительно способны, — подчеркнул Артём Мельников.
Атлетам предстоит пройти «Гонку ГТО» — комплекс функциональных упражнений на силу, скорость и выносливость. В программе бег с гантелью, прыжки, отжимания, становая тяга и упражнения на турнике. Участница отбора Евгения Яворская отметила, что уровень спортсменов заметно вырос по сравнению с прошлым годом.
— В этом году очень красивая площадка, и с каждым годом уровень участников растёт. Вот сегодня выступали дети — в прошлом году у них были сложности на отжиманиях, а сейчас они просто пролетают их и не замечают, — рассказала Евгения Яворская.
Соревнования продлятся до 21 июня. Победители краевого отбора отправятся на финал, который пройдёт с 1 по 4 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Там встретятся сильнейшие атлеты из 11 субъектов Дальнего Востока. Во всех категориях предусмотрен призовой фонд. Мероприятие проходит в рамках государственной программы «Спорт России», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.
Всего в 2026 году в Хабаровском крае к выполнению нормативов ГТО уже приступили 19 518 жителей. На знаки отличия нормативы сдали 14 681 человек: золотой знак получили 5 896 участников, серебряный — 4 450, бронзовый — 4 335.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru