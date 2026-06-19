В Воронежской области 16-летнего подростка осудили за подготовку теракта

Суд в Воронежской области вынес приговор 16-летнему подростку по делу о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Согласно судебным документам, в мае 2025 года юноша вышел на контакт с представителями спецслужб иностранного государства. По заданию кураторов, которые предложили подростку денежное вознаграждение, он планировал подорвать автомобиль российского военнослужащего.
Юноша извлек из тайника взрывчатое вещество и самодельное взрывное устройство, которые после спрятал в другом месте. Его задержали сотрудники регионального управления ФСБ России. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершённое организованной группой), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершённый организованной группой с использованием Сети).
2-й Западный окружной военный суд с учетом позиции прокуратуры приговорил фигуранта расследования к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
Напомним, в январе сообщалось о подростке из Тверской области, который намеревался совершить поджог административного здания Министерства обороны России по заданию запрещенной в РФ украинской террористической группировки. Юноша 2011 года рождения был осужден на семь лет лишения свободы.