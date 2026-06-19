В ГД предложили ввести налоговый вычет на свадьбы как «подарок от государства»

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Молодожены должны иметь возможность возместить часть расходов на свадьбу с помощью налогового вычета с суммы до 400 тыс. рублей, это послужило бы своего рода «свадебным подарком» от государства. Такое мнение в интервью ТАСС высказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
«Свадьба — это большие расходы, это большая радость, молодые радуются, у них трогательный момент, но все это стоит очень много денег. Поэтому мы предложили сделать вычет, хотя бы в таком небольшом объеме — 400 тыс. рублей», — сказал депутат.
Он подчеркнул, что такая поддержка будет воспринята как «свадебный подарок от государства», что поспособствует созданию новых семей.
Применение такого вычета к расходам на свадьбу до 400 тыс. рублей при ставке НДФЛ в 13% позволит семейной паре вернуть до 52 тыс. рублей из ранее уплаченных налогов. Если траты на свадьбу окажутся меньше 400 тыс. рублей, то и возврат будет меньше, подчеркнул Нечаев.
В России действует несколько налоговых вычетов для граждан. В частности, стандартные налоговые вычеты для льготников и родителей, социальные вычеты с расходов на образование, лечение и благотворительность, имущественные вычеты с затрат на покупку жилья и другие.