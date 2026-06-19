Катаракта начнётся незаметно: Чем опасны солнцезащитные очки без UV-фильтра

Ранее дерматоонколог предупредила россиян о плюсах и минусах «умных» купальников, которые производители позиционируют как защиту от ультрафиолета без кремов. По её словам, эффективность ткани зависит от структуры переплетения, а главный недостаток таких купальников — невозможность получить ровный шоколадный загар. При выборе купальника действует то же правило, что и с SPF-кремами: чем выше число, тем меньше лучей пропускает одежда.