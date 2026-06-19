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Канада разгромила Катар в матче на ЧМ-2026

Сборная Канады победила команду Катара со счетом 6:0 в матче группового этапа на чемпионате мира по футболу.

Сборная Канады победила команду Катара со счетом 6:0 в матче группового этапа на чемпионате мира по футболу.

В составе сборной Канады голы забили: форвард Кайл Ларин (16-я минута), нападающий Джонатан Дэвид, оформивший хет-трик (29«, 45+ и 92»), и полузащитник Натан Салиба (64"). Еще один мяч на 75-й минуте в свои ворота отправил катарец Мохаммад Аль-Маннаи. У сборной Катара на 33-й минуте за фол последней надежды был удален Хомам Ахмед, а на 52-й — за грубую игру красную карточку получил Ассим Мадибо.

Матч проходил на стадионе «Би-Си Плэйс» в канадском Ванкувере. Сегодня в группе B также прошел матч между Швейцарией и Боснией и Герцеговиной, он закончился победой первой сборной со счетом 4:1. Следующая игра в группе B пройдет 25 июня, Босния и Герцеговина встретится с Катаром. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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