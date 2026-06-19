Канада разгромила Катар в матче на ЧМ-2026

В составе сборной Канады голы забили: форвард Кайл Ларин (16-я минута), нападающий Джонатан Дэвид, оформивший хет-трик (29«, 45+ и 92»), и полузащитник Натан Салиба (64"). Еще один мяч на 75-й минуте в свои ворота отправил катарец Мохаммад Аль-Маннаи. У сборной Катара на 33-й минуте за фол последней надежды был удален Хомам Ахмед, а на 52-й — за грубую игру красную карточку получил Ассим Мадибо.
Матч проходил на стадионе «Би-Си Плэйс» в канадском Ванкувере. Сегодня в группе B также прошел матч между Швейцарией и Боснией и Герцеговиной, он закончился победой первой сборной со счетом 4:1. Следующая игра в группе B пройдет 25 июня, Босния и Герцеговина встретится с Катаром. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.