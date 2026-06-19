Врач Шахмарданов рассказал о риске заноса вируса Усуту в Россию

По словам эксперта, на сегодняшний день доказательств широкого распространения Усуту среди населения России нет. Вероятность того, что вирус станет причиной масштабной эпидемии, мала. Шахмарданов уточнил, что, в отличие от респираторных вирусов, он не передается воздушно-капельным путем и не распространяется напрямую между людьми. Именно это ограничивает его эпидемический потенциал.