В Киеве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) и полиции насильно затолкали в служебный автомобиль мужчину с психическими отклонениями. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что ранее мужчина уже находился в военкомате, где его били и душили удавкой. Ему удалось сбежать, после чего он обратился к адвокату и зафиксировал побои. Полиция приняла заявление, пострадавшему пообещали вернуть телефон, изъятый в военкомате. Однако вместо этого на место прибыли сотрудники ТЦК, которые вместе с полицейскими повторно забрали мужчину, применив физическую силу, передает РИА Новости.
В июне жителям Волынской области удалось отбиться лопатами от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине), которые проводили принудительную мобилизацию в районе города Ковеля. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, а потом его показали украинские СМИ.
9 мая в Закарпатской области на западе Украины сотрудники ТЦК открыли огонь по цыганам, когда те попытались штурмовать здание. Инцидент произошел в поселке Межгорье после того, как военкомы мобилизовали представителя местной цыганской общины.