Сотрудники ТЦК и полиции затолкали в авто мужчину с психическим расстройством

Отмечается, что ранее мужчина уже находился в военкомате, где его били и душили удавкой. Ему удалось сбежать, после чего он обратился к адвокату и зафиксировал побои. Полиция приняла заявление, пострадавшему пообещали вернуть телефон, изъятый в военкомате. Однако вместо этого на место прибыли сотрудники ТЦК, которые вместе с полицейскими повторно забрали мужчину, применив физическую силу, передает РИА Новости.