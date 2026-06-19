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Стало известно, кому в Приангарье готовы платить больше 200 тысяч в месяц

Названы самые высокооплачиваемые вакансии июня в Иркутской области.

Источник: Vardan Papikyan/CC0

В июне 2026 года в Иркутской области работодатели искали сотрудников по 185 специальностям. Самыми высокооплачиваемыми предложениями на рынке труда стали позиции топ-менеджеров и квалифицированных рабочих.

Лидером рейтинга стал коммерческий директор с зарплатой до 350 000 рублей. Второе место занял руководитель группы разработки (260 000 рублей), третье — сварщик (250 300 рублей). В десятку также вошли машинист (205 500 рублей), прораб и руководитель строительного проекта (по 200 000 рублей), геолог и геодезист (также по 200 000 рублей), а также курьер (186 300 рублей) и механик (179 200 рублей).

Согласно данным аналитиков, по итогам мая медианная зарплата в регионе составила 85 185 рублей, что выше среднего показателя по Сибирскому федеральному округу (79 818 рублей).

Ранее стало известно, кого чаще всего ищут работодатели летом в Иркутской области.