Стало известно, кому в Приангарье готовы платить больше 200 тысяч в месяц

Лидером рейтинга стал коммерческий директор с зарплатой до 350 000 рублей. Второе место занял руководитель группы разработки (260 000 рублей), третье — сварщик (250 300 рублей). В десятку также вошли машинист (205 500 рублей), прораб и руководитель строительного проекта (по 200 000 рублей), геолог и геодезист (также по 200 000 рублей), а также курьер (186 300 рублей) и механик (179 200 рублей).