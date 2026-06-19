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Бесплатная парковка на 400 мест в красноярских Тихих Зорях почти готова

В Тихих Зорях на пустыре рядом с домами по улице Лесников завершается обустройство стоянки на 400 машин, сообщили в мэрии.

В Тихих Зорях на пустыре рядом с домами по улице Лесников завершается обустройство стоянки на 400 машин. Откроют ее 22 июня, сообщили в мэрии.

Напомним, на дефицит парковочных мест жители микрорайона жаловались главе города на личной встрече весной. Сергей Верещагин поручил городским службам проработать вопрос размещения и создания бесплатной стоянки.

«Меньше чем за месяц пустырь привели в порядок: разровняли, уплотнили, закатали крошкой. В понедельник дорожники завершат работы и новую стоянку откроют. Но уже сейчас автолюбители потихоньку осваивают ее», — рассказали в администрации.

Пока парковка будет без разметки — для её нанесения необходимо естественное уплотнение покрытия при положительных температурах. Эти работы планируется провести в конце июля.

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