Бесплатная парковка на 400 мест в красноярских Тихих Зорях почти готова

В Тихих Зорях на пустыре рядом с домами по улице Лесников завершается обустройство стоянки на 400 машин. Откроют ее 22 июня, сообщили в мэрии.
Напомним, на дефицит парковочных мест жители микрорайона жаловались главе города на личной встрече весной. Сергей Верещагин поручил городским службам проработать вопрос размещения и создания бесплатной стоянки.
«Меньше чем за месяц пустырь привели в порядок: разровняли, уплотнили, закатали крошкой. В понедельник дорожники завершат работы и новую стоянку откроют. Но уже сейчас автолюбители потихоньку осваивают ее», — рассказали в администрации.
Пока парковка будет без разметки — для её нанесения необходимо естественное уплотнение покрытия при положительных температурах. Эти работы планируется провести в конце июля.
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