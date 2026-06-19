Бесплатная парковка на 400 мест в красноярских Тихих Зорях почти готова

«Меньше чем за месяц пустырь привели в порядок: разровняли, уплотнили, закатали крошкой. В понедельник дорожники завершат работы и новую стоянку откроют. Но уже сейчас автолюбители потихоньку осваивают ее», — рассказали в администрации.