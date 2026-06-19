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В центре Иркутска 21 июня перекроют движение транспорта

Иркутск, НИА-Байкал — 21 июня будет перекрыто движение транспорта в центральной части города.

Источник: НИА Байкал

Это связано с проведением спортивного марафона, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 6:00 до 14:00 закроют для проезда улицы:

Нижняя Набережная от Франк-Каменецкого до Ленина;

Ленина от Нижней Набережной до Чкалова;

Сурикова от Ленина до Чудотворской;

Чудотворская от Сурикова до Цесовской Набережной;

Цесовская Набережная от Чудотворской до бульвара Гагарина;

бульвар Гагарина от Цесовской Набережной до Кожова;

Ярослава Гашека от бульвара Гагарина до 5-й Армии;

Карла Маркса от бульвара Гагарина до 5-й Армии;

5-й Армии от Карла Маркса до Сурикова;

Свердлова от 5-й Армии до бульвара Гагарина;

Горького от 5-й Армии до бульвара Гагарина;

Российская от 5-й Армии до бульвара Гагарина;

Чкалова от 5-й Армии до бульвара Гагарина;

Шапошникова;

переулок Большевистский.

Водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.