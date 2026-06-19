В центре Иркутска 21 июня перекроют движение транспорта

Это связано с проведением спортивного марафона, сообщает пресс-служба городской администрации.
С 6:00 до 14:00 закроют для проезда улицы:
Нижняя Набережная от Франк-Каменецкого до Ленина;
Ленина от Нижней Набережной до Чкалова;
Сурикова от Ленина до Чудотворской;
Чудотворская от Сурикова до Цесовской Набережной;
Цесовская Набережная от Чудотворской до бульвара Гагарина;
бульвар Гагарина от Цесовской Набережной до Кожова;
Ярослава Гашека от бульвара Гагарина до 5-й Армии;
Карла Маркса от бульвара Гагарина до 5-й Армии;
5-й Армии от Карла Маркса до Сурикова;
Свердлова от 5-й Армии до бульвара Гагарина;
Горького от 5-й Армии до бульвара Гагарина;
Российская от 5-й Армии до бульвара Гагарина;
Чкалова от 5-й Армии до бульвара Гагарина;
Шапошникова;
переулок Большевистский.
Водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.