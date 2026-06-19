Кай и Герда отдадут свой вольер моржам и переедут в комплекс «Арктика»

Белых медведей Кая и Герду переселят в новый комплекс, который построят в Новосибирском зоопарке. О планах по созданию масштабной зоны «Арктика» «Новосибирским новостям» рассказал директор учреждения Андрей Шило.
В рамках проекта на территории зоопарка появится пространство, воссоздающее условия Крайнего Севера. Здесь разместят белых медведей, полярных сов, волков и песцов. Для животных оборудуют просторные вольеры, а для медведей — бассейны с подогревом и искусственными волнами. Посетители смогут наблюдать за ними через специальные подводные обзорные окна.
После переезда Кая и Герды их нынешний вольер передадут моржам. По словам Андрея Шило, именно для этих животных объект изначально и проектировался в 1990-х годах.
Строительство нового комплекса уже стартует, однако сроки его завершения будут зависеть от объёмов финансирования. Предварительно открытие «Арктики» намечено на 2027−2028 годы. Поддержку проекту оказывают власти Новосибирской области и города.