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Кай и Герда отдадут свой вольер моржам и переедут в комплекс «Арктика»

Строительство нового комплекса уже стартует.

Источник: Om1 Новосибирск

Белых медведей Кая и Герду переселят в новый комплекс, который построят в Новосибирском зоопарке. О планах по созданию масштабной зоны «Арктика» «Новосибирским новостям» рассказал директор учреждения Андрей Шило.

В рамках проекта на территории зоопарка появится пространство, воссоздающее условия Крайнего Севера. Здесь разместят белых медведей, полярных сов, волков и песцов. Для животных оборудуют просторные вольеры, а для медведей — бассейны с подогревом и искусственными волнами. Посетители смогут наблюдать за ними через специальные подводные обзорные окна.

После переезда Кая и Герды их нынешний вольер передадут моржам. По словам Андрея Шило, именно для этих животных объект изначально и проектировался в 1990-х годах.

Строительство нового комплекса уже стартует, однако сроки его завершения будут зависеть от объёмов финансирования. Предварительно открытие «Арктики» намечено на 2027−2028 годы. Поддержку проекту оказывают власти Новосибирской области и города.

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