Кай и Герда отдадут свой вольер моржам и переедут в комплекс «Арктика»

В рамках проекта на территории зоопарка появится пространство, воссоздающее условия Крайнего Севера. Здесь разместят белых медведей, полярных сов, волков и песцов. Для животных оборудуют просторные вольеры, а для медведей — бассейны с подогревом и искусственными волнами. Посетители смогут наблюдать за ними через специальные подводные обзорные окна.