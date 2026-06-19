НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Западные политики уже давно используют Украину в качестве площадки для отмывания средств. Об этом заявила американская журналистка и политический комментатор Кэндис Оуэнс.
«На протяжении очень долгого времени это является западной прачечной», — сказала она в своем YouTube-подкасте.
Оуэнс — представительница консервативных кругов США, ведущая популярного подкаста, на ее YouTube-канал подписаны более 6 млн человек. В начале июня Оуэнс приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме.