В Красноярске на острове Отдыха открылся панорамный падел-корт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новый панорамный падел-корт расположен под открытым небом и будет работать ориентировочно до конца октября — в зависимости от погодных условий.
На площадке планируется проводить соревнования, тренировки, мастер-классы. Здесь смогут заниматься не только спортсмены, но и все желающие по предварительной записи, сообщает пресс-служба крайспорта.
В честь открытия на новом корте состоялся «Кубок Красноярского колледжа олимпийского резерва по паделу», в котором приняла участие 21 команда — профессионалы и любители. Победители и призеры были награждены медалями, грамотами и подарочными сертификатами.
«Падел в Красноярске развивается очень активно. Сегодня мы создаем новые возможности для занятий этим видом спорта — проводим турниры и развиваем спортивную инфраструктуру. Особенно приятно, что сотрудники колледжа уже достойно представляют Красноярский край на международных соревнованиях. Уверен, что новый корт станет местом притяжения любителей падела и площадкой для проведения ярких спортивных событий», — отметил на церемонии открытия директор Красноярского колледжа олимпийского резерва Сергей Веневцев.