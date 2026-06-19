В Красноярске на острове Отдыха открылся панорамный падел-корт

«Падел в Красноярске развивается очень активно. Сегодня мы создаем новые возможности для занятий этим видом спорта — проводим турниры и развиваем спортивную инфраструктуру. Особенно приятно, что сотрудники колледжа уже достойно представляют Красноярский край на международных соревнованиях. Уверен, что новый корт станет местом притяжения любителей падела и площадкой для проведения ярких спортивных событий», — отметил на церемонии открытия директор Красноярского колледжа олимпийского резерва Сергей Веневцев.