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Трамп считает подписание меморандума с США капитуляцией для Ирана

Трамп уверен, что ВС США являются мощнейшими в мире.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп считает, что подписание меморандума о взаимопонимании с США стало капитуляцией для Исламской республики. Об этом сообщает портал Axios.

«Это действительно, вероятно, безоговорочная капитуляция. Я так считаю», — заверил американский лидер.

По словам главы Белого дома, американские войска «в полной мере» нанесли Ирану военное поражение. Кроме этого, Трамп заявил, что ВС США — «самые мощные в мире».

При этом «Википедия» назвала иранскую сторону победителем в войне с США и Израилем.

18 июня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании в виде 14 пунктов. Напомним, что подписанный документ не означает окончание войны между странами.

При этом Трамп заверил, что США возобновят атаки на Иран, если соглашение будет нарушено.

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