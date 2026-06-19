Трамп считает подписание меморандума с США капитуляцией для Ирана

Президент США Дональд Трамп считает, что подписание меморандума о взаимопонимании с США стало капитуляцией для Исламской республики. Об этом сообщает портал Axios.
«Это действительно, вероятно, безоговорочная капитуляция. Я так считаю», — заверил американский лидер.
По словам главы Белого дома, американские войска «в полной мере» нанесли Ирану военное поражение. Кроме этого, Трамп заявил, что ВС США — «самые мощные в мире».
При этом «Википедия» назвала иранскую сторону победителем в войне с США и Израилем.
При этом Трамп заверил, что США возобновят атаки на Иран, если соглашение будет нарушено.