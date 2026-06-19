Аргентинская ведущая извинилась перед Месси из-за слов в эфире о смерти его отца

Напомним, Лео Месси, оформивший хет-трик в матче против сборной Алжира, не смог сдержать слёз после финального свистка. Как выяснилось позднее, его эмоциональный срыв был вызван не радостью от победы, а серьёзными проблемами со здоровьем, с которыми столкнулся его отец.