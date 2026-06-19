Аргентинская ведущая извинилась перед Месси из-за слов в эфире о смерти его отца

«Я очень стыжусь того, что стала причиной этой боли. Приношу извинения от всего сердца», — написала Пенья в соцсетях.
Пенья уволилась по собственному желанию. Также от должностей были освобождены другие работники канала Luzu TV, которые работали над этим выпуском.
Семья Месси ранее выступила с заявлением, в котором потребовала уважения к частной жизни и осудила распространение непроверенной информации. Сообщается, что Хорхе Месси действительно проходит лечение, однако его состояние стабильное.
Напомним, Лео Месси, оформивший хет-трик в матче против сборной Алжира, не смог сдержать слёз после финального свистка. Как выяснилось позднее, его эмоциональный срыв был вызван не радостью от победы, а серьёзными проблемами со здоровьем, с которыми столкнулся его отец.
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