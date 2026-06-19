Иркутян приглашают в своп-маркет «Давай меняться»

Сюда жители могут принести чистую одежду, обувь, книги, предметы интерьера или небольшую технику, которые им больше не нужны, но находятся в хорошем состоянии.
Участникам обмена начисляют баллы — свопы. На них можно выбрать себе что-то из того, что принесли другие. Таким образом, вещи не отправляются на свалку, а обретают новых хозяев, сообщает пресс-служба администрации города.
Своп-маркет также принимает непригодный текстиль на переработку. Каждое последнее воскресенье месяца здесь проходит «Дармарка» — раздача оставшихся вещей бесплатно.
Проект организован Ассоциацией «Мир всем» вместе с общественной организацией «Давай меняться». Он входит в общероссийскую сеть, которая продвигает экологичный образ жизни и разумное потребление.
«Давай меняться» стал победителем «Зеленой премии» в номинации «Экологическое предпринимательство». Такой формат снижает нагрузку на природу и помогает каждому экономить деньги и ресурсы", — рассказали организаторы.
Всех желающих приглашают на улицу Литвинова, 18, павильон 101. Время работы с 10:00 до 19:00.