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Иркутян приглашают в своп-маркет «Давай меняться»

Иркутск, НИА-Байкал — С прошлого года в Иркутске работает пространство для свободного обмена вещами — своп-маркет «Давай меняться».

Источник: НИА Байкал

Сюда жители могут принести чистую одежду, обувь, книги, предметы интерьера или небольшую технику, которые им больше не нужны, но находятся в хорошем состоянии.

Участникам обмена начисляют баллы — свопы. На них можно выбрать себе что-то из того, что принесли другие. Таким образом, вещи не отправляются на свалку, а обретают новых хозяев, сообщает пресс-служба администрации города.

Своп-маркет также принимает непригодный текстиль на переработку. Каждое последнее воскресенье месяца здесь проходит «Дармарка» — раздача оставшихся вещей бесплатно.

Проект организован Ассоциацией «Мир всем» вместе с общественной организацией «Давай меняться». Он входит в общероссийскую сеть, которая продвигает экологичный образ жизни и разумное потребление.

«Давай меняться» стал победителем «Зеленой премии» в номинации «Экологическое предпринимательство». Такой формат снижает нагрузку на природу и помогает каждому экономить деньги и ресурсы", — рассказали организаторы.

Всех желающих приглашают на улицу Литвинова, 18, павильон 101. Время работы с 10:00 до 19:00.