Лучших медиков Хабаровского края наградили на церемонии «Признание»

В Хабаровске в Городском Дворце культуры наградили победителей конкурса «Признание», приуроченного ко Дню медика. Конкурс отмечает лучших специалистов и организации региона уже 13 лет, соответствуя целям нацпроекта о долгой жизни, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В системе здравоохранения Хабаровского края трудится более 15 тысяч специалистов, из них 5300 — врачи и 10 400 — специалисты среднего медицинского персонала. В этом году экспертная комиссия, рассмотрев портфолио, трудовой стаж, предложенные участником и внедренные новые технологии профилактики, диагностики и лечения, а также другие конкурсные критерии, определила победителей в 21 номинации», — говорится в сообщении.
С приветственным словом к участникам церемонии обратился министр здравоохранения Хабаровского края Станислав Мальцев.
«Конкурс “Признание” стал уже для нас доброй традицией. Мы отмечаем лучших не ради формальности, а чтобы поддержать специалистов и показать: их труд по-настоящему ценен. Каждый медицинский работник выполняет работу в условиях высокой нагрузки, но именно он остается главной опорой для пациентов. За прошлый год край серьезно укрепил материально-техническую базу: почти полторы тысячи единиц нового оборудования, новые больницы, ФАПы и усиление лекарственного обеспечения. Это результат большой совместной работы. Спасибо каждому из вас за преданность делу и высокий профессионализм», — отметил министр.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов также поздравил собравшихся:
«Ваш труд заслуживает не только признания, но и реальной поддержки. Сегодня мы благодарим лучших, но понимаем, что за каждой наградой стоит ежедневная титаническая работа. Именно поэтому мы последовательно укрепляем отрасль: обновляем первичное звено, открываем амбулатории, закупаем оборудование. Отдельно хочу отметить кадровые программы, которые уже привлекли в регион сотни специалистов. Важно, что мы движемся в единой связке — медицинские работники, правительство, депутатский корпус. Каждый выполняет свою роль, но цель одна: чтобы помощь была доступнее, а условия работы — лучше».
Лучших медиков Хабаровского края наградили на церемонии «Признание». Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
Лучших медиков Хабаровского края наградили на церемонии «Признание». Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
Лучших медиков Хабаровского края наградили на церемонии «Признание». Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
Лучших медиков Хабаровского края наградили на церемонии «Признание». Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
Лучших медиков Хабаровского края наградили на церемонии «Признание». Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
Лучших медиков Хабаровского края наградили на церемонии «Признание». Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
Лучших медиков Хабаровского края наградили на церемонии «Признание». Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
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В ходе церемонии состоялось награждение победителей. Среди лауреатов — заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним Елена Кузнецова, врач-неонатолог Советско-Гаванской районной больницы Анастасия Шашкина, заведующая терапевтическим отделением Елена Ган, врач общей практики Юзефа Суслова, врач-офтальмолог Эльвира Мартя, врач-стоматолог Инга Москалева, заведующая отделением медико-генетической консультации Наталья Сикора, заведующая поликлиникой Алина Баранова, заведующая кабинетом психического здоровья детей Инна Демидова, заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии Анастасия О, заведующий отделением анестезиологии-реанимации Ирина Вервейко.
«Я работаю в Перинатальном центре с 1993 года, номинацию получаю уже второй раз. Испытываю и волнение, и благодарность за то, что оценили наш труд. В нашем профиле — генетике, многие заболевания могут долгие годы скрываться под маской других. Но последние десятилетия произошел рывок и в диагностике, в генетике, и также появились инновационные действенные препараты. Мы видим эффект от лечения и именно этот эффект от того, что мы можем поставить пациенту правильный диагноз, в моей работе мне нравится больше всего», — поделилась врач-генетик, заведующая медико-генетической консультацией Перинатального центра имени профессора Г. С. Постола министерства здравоохранения Хабаровского края Наталья Сикора.
Отмечены наградами также главная медсестра Жанна Андрианова, медицинская сестра Алена Буранбаева, фельдшер Владислав Владимов, акушерка Анна Хомякова и провизор Лариса Липатникова. Специальные дипломы вручены Анне Бакулиной за верность профессии и Екатерине Федоровой как молодому и талантливому специалисту. Также отмечена Наталья Головина за лучшее освещение вопросов здравоохранения.
Лучших медиков Хабаровского края наградили на церемонии «Признание». Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
Лучших медиков Хабаровского края наградили на церемонии «Признание». Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
Лучших медиков Хабаровского края наградили на церемонии «Признание». Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
Лучших медиков Хабаровского края наградили на церемонии «Признание». Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
Лучших медиков Хабаровского края наградили на церемонии «Признание». Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
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Победителем в номинации «Лучшая медицинская организация» стал краевой родильный дом имени Федора и Зинаиды Венцовых. Учреждение было создано три года назад на базе нескольких городских родильных домов и за это время смогло объединить коллективы и выстроить эффективную работу. Вторая победа в номинации «Лучший врач-акушер-гинеколог» досталась заведующей женской консультацией № 2 Анне Рыбко.
«Когда мы узнали, что победили сразу в двух номинациях, испытали, конечно, огромную радость. Для нас это признание всего коллектива, ведь три года назад мы только начинали работать как единое учреждение, объединяли сотрудников, выстраивали процессы. И то, что наш труд заметили, — очень ценно. Если говорить о самом главном в нашей профессии, то это, безусловно, рождение ребенка. Спустя годы работы я каждый раз испытываю одни и те же эмоции: когда малыш появляется на свет и издает первый крик, ты чувствуешь, что сделал что-то по-настоящему важное. Это ощущение помогает нам справляться с любой нагрузкой и продолжать работать с полной отдачей», — поделилась Наталья Меньщикова.
Ярким дополнением официальной части стали выступления творческих коллективов. Артисты подарили собравшимся музыкальные и танцевальные номера. В программе прозвучали песни, посвященные медикам, а хореографические композиции добавили мероприятию особой торжественности.