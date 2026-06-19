За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 21 пожар

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Малая Минуса Минусинского округа на улице Набережной огонь повредил жилой дом с пристроенной верандой.
Площадь пожара составила 76 квадратных метров. Во время тушения из дома эвакуировали газовый баллон. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил эксплуатации бытовых газовых, керосиновых, бензиновых или других устройств.
В Ужуре загорелось сено. Огонь прошел 16 квадратных метров. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.