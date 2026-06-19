В Хабаровске на двое суток изменится маршрут трамвая № 5 из-за ремонта ливнёвки

Как сообщили в мэрии Хабаровска, ремонтные работы развернутся в районе остановочного пункта «Школа № 51». На это время движение пятого трамвая от разворотного кольца «Школа № 38» до остановки «Посёлок Кирова» будет полностью перекрыто. Маршрут сократят: вагоны будут следовать только от Железнодорожного вокзала до Школы № 38.