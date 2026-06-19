В Хабаровске на двое суток изменится маршрут трамвая № 5 из-за ремонта ливнёвки

В Хабаровске с 20 по 21 июня временно изменится схема движения трамвая № 5. Электротранспорт не сможет курсировать по привычному маршруту из-за ремонта ливневой канализации. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в мэрии Хабаровска, ремонтные работы развернутся в районе остановочного пункта «Школа № 51». На это время движение пятого трамвая от разворотного кольца «Школа № 38» до остановки «Посёлок Кирова» будет полностью перекрыто. Маршрут сократят: вагоны будут следовать только от Железнодорожного вокзала до Школы № 38.
Жителям посёлка Кирова и окрестностей стоит заранее планировать альтернативные пути передвижения. Уточнить информацию о работе транспорта, местонахождении вагонов и прогноз прибытия к нужной остановке можно несколькими способами: через интернет-сайт «Транспорт27.рф», веб-приложение «Go2bus» либо по круглосуточному телефону диспетчерской службы 45−00−56.
Ограничения продлятся двое суток. Коммунальные службы постараются завершить ремонт ливневой канализации в максимально сжатые сроки, чтобы вернуть трамваю привычный маршрут.
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