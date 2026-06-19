Канадский футболист Дэвид признался, что было тяжело думать об игре после травмы Коне

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной Канады было тяжело думать об игре после того, как серьезную травму в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с командой Катара получил полузащитник Исмаэль Коне. Об этом рассказал игрок сборной Канады Джонатан Дэвид, комментарий которого приводит Reuters.
Канадцы со счетом 6:0 одержали победу над командой Катара. На 52-й минуте при счете 3:0 катарский защитник Ассим Модибо совершил нарушение правил на Коне, который позднее покинул поле на носилках.
«Думаю, игра была отличной уже перед травмой, — сказал Дэвид. — Но после того, как он травмировался, было тяжело сосредоточиться на игре. Мы хотели, чтобы матч поскорее закончился».
Дэвид забил в этом матче три мяча. Он — первый с 1930 года футболист из страны Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), ставший автором хет-трика в матче чемпионата мира. До него три гола в одной игре забил американец Берт Патено в матче с парагвайцами.
Сборная Канады возглавила турнирную таблицу группы B, набрав 4 очка. Следом идут команды Швейцарии (4), Боснии и Герцеговины и Катара (по 1). В заключительном туре сборная Канады сыграет против команды Швейцарии. Катарцам предстоит встретиться с боснийцами. Игры запланированы на 24 июня.