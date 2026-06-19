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Движение в центре Новосибирска будет перекрыто ночью 28 июня

Запрещать парковки начнут уже с 23 июня.

Источник: НДН.ИНФО

28 июня в центре Новосибирска полностью прекратят движение транспорта в честь празднования Дня города. Об этом Сиб.фм сообщила Ирина Саркисян, директор МАУК «Городская дирекция творческих программ».

По её словам, подготовка к празднику начнётся заранее: с 23 июня будет закрыта парковка на площади Ленина. Площадки на самой улице разместятся в шатрах для артистов.

Транспорт будет остановлен с 03:00 28 июня для установки праздничных объектов. Примерные границы перекрытия — от собора Александра Невского до улицы Фрунзе. Общественный транспорт будет ходить по объездным дорогам.

Главной площадкой празднования Дня города станет площадь Ленина, которая на день превратится в «Перекрёсток Мира». Ожидается, что мероприятие посетят более 50 тысяч человек.

Татьяна Картавых