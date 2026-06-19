19 июня: какой сегодня церковный праздник

В пятницу, 19 июня 2026 года, православная церковь чтит память преподобного Виссариона Египетского, чудотворца (IV-V). Святой прославился как великий аскет и подвижник, посвятивший жизнь духовному совершенствованию. Дав обет безмолвия, соблюдал крайний аскетизм: мог проводить долгое время в молитве без сна и пищи. Обладал даром чудотворения. В этот же день вспоминают в церкви и других угодников Божиих: • Преподобный Иларион Новый, игумен Далматский (845). Был защитником православной веры и иконопочитания в период жестоких иконоборческих гонений в Византии. • Святые преподобномученицы Архелая, Фекла и Сосанна (293). Юные девы пострадали за веру во Христа в Риме во времена гонений императора Диоклетиана. • Святитель Иона, епископ Великопермский (1470). Русский миссионер и просветитель, его трудами было утверждено христианство в Великой Перми. Обратил к вере языческие племена по рекам Вишере, Каме и Чусовой. Уничтожал идолов, сооружал храмы с училищами при них, к новообращенным перевел опытных священников из Усть-Выми. • Преподобный Паисий Угличский (1504). Ученик и племянник преподобного Макария Калязинского, основатель и игумен Покровского монастыря близ Углича. • Преподобный Иона Климецкий (1534). Основал Троицкий Климецкий монастырь на Онежском озере. Согласно преданию, после чудесного спасения во время бури на озере, по завету Господа построил обитель с двумя храмами — во имя Пресвятой Троицы и в честь святителя Николая. Отказался от сана игумена и был в обители простым иноком. • Преподобный Рафаил исповедник (1957). Кроме того, 19 июня в церкви совершается празднование в честь Пименовской иконы Божией Матери. По преданию, образ был принесён в Москву из Константинополя в 1387 году, митрополитом Пименом. С его именем и связывают название иконы.