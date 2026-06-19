Торимус начал сдерживать распространение вредителя каштана на Кавказе

Впервые нашествие главное вредителя каштана орехотворки в лесах Горного Причерноморья было выявлено в 2016 году. В 2021 году был произведен экспериментальный выпуск насекомого торимуса на территории Сочинского национального парка в качестве биологического средства борьбы с вредителем. Исследование его популяции и замеры эффективности торимуса в борьбе с вредителем стали возможными только спустя пять лет. Одной из задач нынешнего исследования стала оценка того, насколько успешно энтомофаг закрепился в природной среде и оказывает ли он влияние на численность вредителя.