В Хабаровске пенсионер заплатит 2,2 млн за наезд на женщину

В Хабаровске вступил в силу приговор 85-летнему водителю, который сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая получила тяжёлые травмы, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Авария произошла 1 июля 2025 года на Амурском бульваре. Пенсионер ехал на Nissan Wingroad со стороны улицы Дикопольцева в сторону Ленинградской и не убедился, что переход свободен.
В этот момент дорогу по «зебре» переходила женщина. Автомобиль сбил её, после чего пострадавшую доставили в больницу с тяжёлыми травмами.
В суде водитель полностью признал вину, раскаялся и оказал помощь потерпевшей. Железнодорожный районный суд назначил ему один год ограничения свободы и на два года лишил права управлять автомобилем.
Кроме того, с осуждённого взыскали более 2,2 млн рублей в пользу пострадавшей. В эту сумму вошли компенсация морального вреда, расходы на лечение и реабилитацию, а также утраченный заработок.